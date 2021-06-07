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ضبط متلبسا بتسلم رشوة.. التحقيق مع عميد شرطة ممتاز بالرباط

2021-06-07 / 5:26 مساءً
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هبة بريس - الرباط

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، زوال اليوم الاثنين، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لعميد شرطة ممتاز، يعمل بدائرة أمنية بالرباط، ويشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالرشوة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الضحية كان قد تقدم ببلاغ يتهم فيه موظف الشرطة المذكور بمطالبته بمبلغ مالي من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، ممثلا في التعجيل بمعالجة شكايته، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي بأمر من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، والذي أسفر عن ضبط الشرطي المشتبه فيه متلبسا بتسلم وحيازة مبلغ الرشوة.

وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك بالتزامن مع اتخاذ المديرية العامة للأمن الوطني لقرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق المعني بالأمر، ليتسنى لها تطبيق أحكام النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني على ضوء نتائج البحث القضائي.

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