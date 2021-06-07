العثماني: الحكومة أوفت بوعدها وأصلحت المراكز الجهوية للاستثمار

هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على أن الحكومة أوفت بوعدها وقامت بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

وذكر العثماني الذي كان يتحدث بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الاثنين، أن الحكومة التزمت في برنامجها الحكومي بتقوية القدرات التدريبية للمراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين تموقعها وتخويلها صلاحيات جديدة لتسهيل الاستثمار على المستوى الجهوي.

وشدد على أن الحكومة أوفت بوعدها انطلاقا من قناعتها الراسخة بكون هذا الإصلاح يشكل رافعة أساسية لتشجيع وتحفيز الاستثمار الذي يعد مدخلا أساسيا لإنتاج الثروة واحداث فرص الشغل.

وأشار رئيس الحكومة، الى أن الإجراءات التي وضعتها الحكومة في برنامجها و أنجزتها أو في مراحل متقدمة وصلت الى أكثر من 69 بالمائة، فيما بلغ عدد الإجراءات التي هي في طور التنفيذ 23 في المائة.

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