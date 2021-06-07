بعد معاناتها مع السرطان.. الممثلة نجاة الخطيب تعلن عن وفاة نجلتها

نجلاء مزيان - هبة بريس

أعلنت الفنانة المغربية “نجاة الخطيب” قبل قليل، عن خبر وفاة ابنتها ، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

و نشرت الفنانة المغربية تدوينة جاءت كالتالي : “قرة عيني روحي غادرتنا اليوم، ادعوا لها بالرحمة انا لله وانا اليه راجعون”.

و فور إعلانها الخبر، تهاطلت عليها تعاليق المواساة و المؤازرة من طرف أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي.

و يشار أن “نجاة الخطيب”، سبق أن ناشدت المغاربة عدة مرات من أجل مساعدتها لإنقاذ حياة ابنتها، التي كانت في حاجة عاجلة لإجراء عملية جراحية عاجلة خارج أرض الوطن.

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