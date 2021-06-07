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بعد إعلان فتح الحدود.. أسعار صاروخية لتذاكر البواخر

2021-06-07 / 3:36 مساءً
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هبة بريس - الرباط

مباشرة بعد إعلان المغرب فتح حدوده الجوية والبحرية لدخول مغاربة العالم، عرفت أسعار تذاكر البواخر ارتفاعا صاروخيا.

ودقائق قليلة بعد اعلان المغرب قراره، عرفت مواقع حجوزات تذاكر الطائرات والبواخر ضغطا كبيرا، من قبل المغاربة الراغبين في الدخول لوطنهم وزيارة أحبابهم بعد غياب لسنتين وأكثر.

وسجلت تذاكر البواخر ارتفاعا تجاوز الضعف لدى غالبية الشركات والوجهات التي حددتها المملكة للانطلاق والوصول.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من أبناء الجالية عن سخطهم من جشع الشركات التي استغلت القرار لتعويض خسائرها الماضية على حساب جيوب المغاربة.

وأكدت الجالية على أن عددا من الأسر مكونة من شخصين وأكثر وستحتاج لميزانية كبيرة للسفر الى المغرب، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لوضع حد لجشع الشركات وحماية جيوب أبناء الوطن.

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‫2 تعليقات

  1. المغرب لم يحرم اسبانيا وانما حرم ابناء جلدته من زيارة اهلهم و ذويهم. و رب الكعبة لولا الوالدين و الاهل لغيرت الوجهة كل سنة الى دولة اخرى لان المغرب لا يفكر إلا في الاورو و العملة و مصالحه، مسؤولون دون المستوى شلاهبية و سراق ليس إلا

  2. اللهم ان هذا لمنكر نرجوا من صاحب الجلالة ملكنا الحبيب نصره الله ان يتذخل لحل هذا اللغز وشكرا الله ينصر سيدنا ماكاين غير هو في هذاك البلاد الله يخليه لينا

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