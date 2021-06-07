نجاة خير الله تكشف حقيقة تنازلها عن قضية “التحرش” ضد طارق البخاري

نجلاء مزيان - هبة بريس

نفت الفنانة المغربية نجاة خير الله، كل الأخبار المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تنازلها عن قضية التحرش التي رفعتها ضد زميلها الفنان طارق البخاري.

ونشرت الفنانة نجاة خير الله تدوينة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، جاءت كالتالي:”قضيتي لازالت مستمرة قانونيا، براءة المتحرش إشاعة”.

و واصلت خير الله قائلة :”لم أتنازل ولم أتلق إعتذارا ولا تدخلا لصلح ينصفني ويعيد لي كرامتي، أملي في القانون كبير بعد العدالة الإلاهية، لا للتحرش لن أتنازل عن حقي أبدا”.

و الجدير بالذكر أن نجاة خير الله، فجرت في الأسابيع الماضية فضيحة من العيار الثقيل حيث نشرت تدوينة عبر حسابها بموقع “فيسبوك”، تعلن من خلالها تحرش الفنان طارق البخاري بها.

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