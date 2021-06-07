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ليساسفة تتحول لنقطة سوداء و “الخطافة” يغضبون سائقي البيضاء

2021-06-07 / 2:16 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أصبحت طريق الجديدة عبر ليساسفة نقطة مرورية سوداء بمدينة الدار البيضاء بفعل الاكتظاظ المروري الكبير الذي تشهده على مدار ساعات اليوم و الذي يتضاعف خلال فترة الذروة.

كيلومترين إلى ثلاثة تقريبا، يضطر السائقون لقطعها خلال فترة الذروة في مدة زمنية لا تقل عن نصف ساعة كأقل تقدير و هو ما يقض مضجع مستعملي طريق ليساسفة الجديدة.

و ما يزيد من سوداوية الوضع بهاته الطريق المحورية هو لجوء عدد كبير من أصحاب السيارات القديمة لتحويلها لعربات نقل الساكنة، حيث يتصدر “الخطافة” المشهد بهاته الطريق.

و يلجأ عدد من أصحاب النقل السري لخرق القانون و السياقة بطريقة متهورة تعرض سلامتهم و سلامة الراكبين رفقتهم و كذا سلامة الغير للخطر، و يتسببون غير ما مرة في عدد من حوادث السير.

منظر “الخطافة” بطريق الجديدة ليساسفة ضواحي العاصمة الاقتصادية و كذا الاختناق المروري بها و رداءة البنية الطرقية جعل المنطقة نقطة سوداء تثير امتعاض مستعملي الطريق صباحا مساءا، و ذلك في غياب تام لأي تحرك من طرف الجهات الوصية لاتخاذ المتعين.

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تعليق واحد

  1. شكراً جزيلاً على المقال، صراحة طريق مكتظة عن آخرها خصوصاً ساعة الذروة… يجب بناء ممر تحت أرضي أو توسعة الطريق لتشمل أربعة خطوط في كل اتجاه.. فالطريق يعتبر جد حيوي و لابد من تحسين بنيته التحتية

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