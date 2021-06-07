ليساسفة تتحول لنقطة سوداء و “الخطافة” يغضبون سائقي البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أصبحت طريق الجديدة عبر ليساسفة نقطة مرورية سوداء بمدينة الدار البيضاء بفعل الاكتظاظ المروري الكبير الذي تشهده على مدار ساعات اليوم و الذي يتضاعف خلال فترة الذروة.

كيلومترين إلى ثلاثة تقريبا، يضطر السائقون لقطعها خلال فترة الذروة في مدة زمنية لا تقل عن نصف ساعة كأقل تقدير و هو ما يقض مضجع مستعملي طريق ليساسفة الجديدة.

و ما يزيد من سوداوية الوضع بهاته الطريق المحورية هو لجوء عدد كبير من أصحاب السيارات القديمة لتحويلها لعربات نقل الساكنة، حيث يتصدر “الخطافة” المشهد بهاته الطريق.

و يلجأ عدد من أصحاب النقل السري لخرق القانون و السياقة بطريقة متهورة تعرض سلامتهم و سلامة الراكبين رفقتهم و كذا سلامة الغير للخطر، و يتسببون غير ما مرة في عدد من حوادث السير.

منظر “الخطافة” بطريق الجديدة ليساسفة ضواحي العاصمة الاقتصادية و كذا الاختناق المروري بها و رداءة البنية الطرقية جعل المنطقة نقطة سوداء تثير امتعاض مستعملي الطريق صباحا مساءا، و ذلك في غياب تام لأي تحرك من طرف الجهات الوصية لاتخاذ المتعين.

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