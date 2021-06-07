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بعد تخفيف الإجراءات.. السياحة الداخلية تنتعش و مراكش الوجهة الأولى

2021-06-07 / 12:32 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

بدأت مظاهر تخفيف الحجر الصحي ببلادنا تنعكس إيجابا على القطاع السياحي الذي شهد انتعاشة ملحوظة في الأيام الأخيرة بفضل الإقبال المتزايد للمغاربة على الوجهات السياحية الداخلية.

و منذ أعلنت السلطات الرسمية عن حزمة من التدابير التي شملها قرار تخفيف الحجر الصحي، بدأت عديد المدن السياحية في استقطاب عدد كبير من الزوار و هو ما ساهم في إعادة إحياء القطاع السياحي نسبيا بعد أكثر من سنة ونصف من توقف عجلته.

و شهدت عطلة نهاية الأسبوع حركية غير معهودة في الأشهر الأخيرة بعدد من المحاور الطرقية، حيث ساهمت تدابير تخفيف إجراءات الحجر الصحي و العروض التي تقدمها عدد من المؤسسات الفندقية و المنتجعات السياحية في تشجيع المغاربة لتمضية عطلهم بها.

و استأثرت مدينة مراكش بحصة الأسد من الزيارات لنهاية الأسبوع، حيث شهدت شوارعها اكتظاظا مروريا و حركية كثيفة بفعل الإقبال الملحوظ عليها نظرا لتوفرها على بنية تحتية سياحية من الطراز العالي.

و أعاد هذا الانتعاش الأمل لنفوس المهنيين الذين يعولون كذلك على قرار السلطات بفتح الأجواء الجوية في وجه السياح و مغاربة المهجر لتحريك عجلة القطاع بشكل يسمح بتعويض بعض من الخسائر التي تكبدوها خلال فترة الإغلاق.

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