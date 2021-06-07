في مصر.. قتل زوجته وأخفى جثتها بخزان ماء

هبة بريس - وكالات

شهدت محافظة الجيزة في مصر جريمة بشعة كشفتها الأجهزة الأمنية قبل ساعات ونشرت تفاصيلها.

وفي التفاصيل، اختفت سيدة بمنطقة منشأة القناطر، بعد محاولات عديدة من أهلها للوصول إليها والاتصال بها، دون أي رد، ما جعلهم يلجأون لزوجها لمعرفة سبب اختفائها المفاجئ، فما كان من الأخير إلا أن نفى معرفته بمكان زوجته أو أي تفصيل أخرى عنها، ما أثار شكوك عائلتها بتورطه باختفائها، خاصة لمعرفتهم بالمشاكل الدائمة بينهما، فقاموا بإبلاغ الشرطة.

بدوره، قدم الزوج بلاغاً لمركز شرطة منشأة القناطر يفيد بتغيب زوجته عن المنزل وعدم معرفته سبب اختفائها أو مكان تواجدها، فأمر مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث لكشف الملابسات.

وأثبتت التحريات أن الزوج الذي تقدم بالبلاغ كان على خلاف دائم مع زوجته، وبعد معاينة موقع الحادث، قبضت السلطات على الزوج و الذي اعترف عند مواجهته بالجريمة، بقتل زوجته إثر مشاجرة جرت بينهما.

وأضاف أنه قام بإخفاء جثتها في خزان داخل المنزل.

إلى ذلك، وجّهت السلطات تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للزوج، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لاستخراج الجثة، واستكمال التحقيقات.

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