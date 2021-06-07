مغاربة الإمارات غاضبون من قرار حكومة العثماني و ينشدون مراجعته
تفاجأ أفراد الجالية المغربية المقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة من قرار حكومة العثماني بتصنيف بلد إقامتهم ضمن اللائحة “ب” التي سيفرض على الوافدين منها جملة من الشروط إذا أرادوا دخول أرض الوطن.
و لم يستسغ غالبية المغاربة المقيمين بالإمارات من تصنيفهم في خانة المفروض عليهم تمضية عشر أيام من الحجر الصحي في حالة رغبوا في دخول الوطن فضلا على ضرورة التوفر على ترخيص اسثتنائي.
الغريب قي الأمر، أنه في الوقت الذي كانت فيه معدلات كورونا تعرف ارتفاعا مضطردا كان مسموحا للمغاربة المقيمين في الإمارات دخول المغرب دون مشاكل أو تعقيدات، و في الوقت الذي تحسنت فيه الحالة الوبائية بالبلدين معا فرضت شروط تعجيزية عليهم.
و طالب عدد كبير من أبناء الجالية المغربية بالإمارات في تواصلهم مع هبة بريس من الحكومة بضرورة مراجعة هذا القرار و اسثتناء الوافدين من الإمارات من مقتضياته خاصة أن الجالية المغربية هناك تعيش الترقب منذ فترة طويلة و تأمل في زيارة الوطن و الأهل بعد أكثر من سنة ونصف من التباعد الإجباري بسبب الإغلاق و ظروف كورونا.
هذا و كانت السلطات المغربية قد أعلنت مساء أمس الأحد فتحا تدريجيا للحدود واستئناف الرحلات الجوية من وإلى عدد من الدول، ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021.
و تم تصنيف الدول إلى قائمتين “أ” و”ب”، على أساس توصيات وزارة الصحة، وبناء على المعطيات الوبائية الرسمية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية أو تلك التي توفرها الدول نفسها عبر مواقعها الرسمية.
و تهم اللائحة “ب” التي تتضمن دولة الإمارات قائمة حصرية لمجموع الدول غير المعنية بإجراءات التخفيف التي تعرف انتشارا للسلالات المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضعية الوبائية.
ويتوجب على المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه اللائحة، استصدار تراخيص استثنائية قبل السفر، والإدلاء باختبار “PCR” سلبي يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني، ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام.
9 تعليقات
مايحيرفيهاكدا قرار هوا أن الإمارات تضع المغرب في القائمة الخضراء ومايدعو للحيرة هوا أن الإمارات تسبقنا وتتقدم علينا وعلى دول كثيرة التي وضعها المغرب في القائمة ب من حيث نسبة التطعيم اونسبة عدد الفحوصات إذ أن الإمارات طعمة مايفوق 70٪ من عدد السكان وأن الإجراءات المتبعة في الإمارات تفوق كثيرا ماهوا معمول به في المغرب لأن من يتابع يلاحظ أنه ألف مستحيل أن ترى أحد في شوارع الإمارات لايرتدي كمامة لأن المخالفة كبيرة جدا حيث أنها تبلغ 7500 درهم مغربي فعلا قرار عجيب
لعندو 20يوما من عطلته كيف ديرلها هذا مضحك
هذآ طنز ما عرفناش كيفاش نحسبوها لعندو20 يوما عطلة ويندوز منها 10ايام حجر صحي شحال يبقالو هذا ضحك….
قرار جاءر تجاه ايضا الطلبة المغاربة الذين يدرسون في دول مجموعة ب والذين لم يتمكنوا الصيف الماضي من الدخول الى المغرب كنا كلنا امل على أن يستفيد ابناءنا من تحقيقات التدابير الإحترازية وخصوصا الحجر لمدة عشرة أيام هل لديهم الوقت الكافي للحجر واين سيتم هذا الحجر اسئلة يجب على الحكومة الايجاب عليها لان البلاغ غير واضح بالنسبة لدول منطقة ب ؟
ولماذا يطلب منهم رخصة استثناءية؟ هم ليسوا في المغرب؟ كان يجب إشراك وزارة الخارجية في هذا القرار.ارتجال في ارتجال.
وماذا عن المغاربة القادمين من البحرين ؟
نرجوا من اصحاب الشأن مراجعة القرار
لا أدري كيف تفكر هذه الحكومة؟؟؟؟؟؟؟؟؟هناك شيء غير طبيعي.الا تعرف الحكومة من هي الامارات؟؟؟؟؟؟؟نرجو من اخواننا الإماراتيين الا يؤاخذوننا 🤔🤔🤔🤔🤔
حشومة عليهم
نفس الشئ بالنسبة للبحرين