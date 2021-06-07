اعتقال “قاتل” شخص بالقرب من بحيرة “الرهراه” بطنجة

هبة بريس - طنجة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، مساء أمس الأحد من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت .

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه باستدراج الضحية إلى منطقة معروفة بمسالكها الوعرة بالقرب من بحيرة “الرهراه ” ضواحي مدينة طنجة، حيث قام بتعريضه لاعتداء جسدي حتى الوفاة قبل أن يعمد لإخفاء جثته بوضع أحجار فوقها، وذلك لأسباب تتعلق بخلافات شخصية سابقة بين الطرفين اللذين كانا يعملان معا بورش للبناء بنفس المدينة.

وأضاف ، أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية مباشرة بعد إتمام إجراءات معاينة جثة الهالك ،التي عثر عليها مساء يوم الجمعة 04 يونيو الجاري، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه في وقت وجيز وتوقيفه زوال يوم الأحد بمنطقة قريبة من مسرح الجريمة.

وخلص البلاغ ، إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الجريمة.

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