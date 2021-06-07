فضيحة.. تبون يغير واجهة صحيفة فرنسية ب”الفوتوشوب” ويضع صورته مكبرة مكانها

2021-06-07 / 9:37 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

فضحية من العيار الثقيل بطلها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي أقدم على تغيير واجهة صحيفة فرنسية ووضع صورته مكبرة مكانها.

الصحيفة الفرنسية “لوبوان” التي حاورت الرئيس الجزائري قبل أيام، قامت بوضع حواره كمادة ثانوية بشكل مصغر أعلى واجهة الصحيفة، ما آثار غضب وسخط تبون والجنرالات.

وفي هذا الصدد، أقدم تبون وحاشيته على تغيير صورة واجهة الصحيفة وتكبير صورة حواره ووضعها بالوسط، قبل أن يعملوا على نشرها بشكل واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

فضيحة الرئيس الجزائري والجنرالات، الذين لم يستسيغوا ركن “تبون” في الجانب وعدم إعطائه قيمة ومكانة تليق برئيس دولة، أصابت النظام العسكري بالسعار ودفعته مرة أخرى الى اللجوء إلى تقنية “الفوتوشوب” للتغطية على فشله وفضائحه وجعل من نفسه أضحوكة العالم من جديد.

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