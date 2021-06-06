للموسم الثاني توالياً.. دي بروين يحظى بجائزة أفضل لاعب

هبة بريس ـ رياضة

أصبح البلجيكي، كيفن دي بروين، لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي، ثالث لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب، التي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين في إنكلترا، للموسم الثاني على التوالي، الأحد.

وبات دي بروين متساوياً مع الفرنسي، تييري هنري، والبرتغالي، كريستيانو رونالدو، اللذين فازا بالجائزة خلال عامين متتاليين.

ولعب دي بروين دوراً حاسماً في فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز للمرة الثالثة في أربع سنوات، والفوز الرابع على التوالي بكأس رابطة الأندية الإنكليزية.

وقاد لاعب الوسط، البالغ 29 عاماً، سيتي أيضاً إلى أول مباراة نهائية للنادي في دوري أبطال أوروبا، لكنه لم يكمل المباراة التي خسرها فريقه أمام مواطنه تشلسي 1-صفر، إذ أجبر على الخروج في الشوط الثاني بعد اصطدام مع الألماني أنتونيو روديغر ما خلّف كسرين في وجهه.

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