بعد جدل مكبرات المساجد.. فتوى سعودية حول استخدام "المصباح"
الصورة من الأرشيف

بعد جدل مكبرات المساجد.. فتوى سعودية حول استخدام “المصباح”

2021-06-06 / 9:33 مساءً
0
هبة بريس ـ وكالات

قال مفتي السعودية، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، إن وضع مصباح على منارة المسجد لبيان أن الصلاة قد أقيمت “لا أصل له في الشرع، وهو من البدع”، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأضاف الرئيس العام للبحوث العلمية والافتاء ورئيس هيئة كبار العلماء في جواب على سؤال حول جواز وضع مصباح فوق المنارة لبيان أن الصلاة قد أقيمت عوضا عن السماعات: “المساجد بيوت الله، وأذن الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه… ويتعلم الناس بها شؤون دينهم، ويتم إرشادهم إلى ما فيه سعادتهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة، فواجب على المسلمين أن يقوموا بتطهيرها من البدع والخرافات”.

وأضاف أن وضع مصباح “من البدع، فمن كان حريصا على الصلاة سيأتي مع الأذان، أو أقل أحواله عند سماع الإقامة، وأما وضع المصباح بدعة في دين الله، وعلى من وضعه إزالته حتى لا يلحقه إثمه وإثم من عمل به”.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
3

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا تغرم “غوغل” ب 220 مليون يورو

فرنسا تغرم “غوغل” ب 220 مليون يورو

2021-06-07 / 1:50 مساءً
Photo of في مصر.. قتل زوجته وأخفى جثتها بخزان ماء

في مصر.. قتل زوجته وأخفى جثتها بخزان ماء

2021-06-07 / 11:57 صباحًا
Photo of داعش” يعلن وفاة زعيم جماعة “بوكو حرام” النيجيرية

داعش” يعلن وفاة زعيم جماعة “بوكو حرام” النيجيرية

2021-06-06 / 8:43 مساءً
Photo of فوز مدو لحزب ميركل في انتخابات بولاية شرق ألمانيا

فوز مدو لحزب ميركل في انتخابات بولاية شرق ألمانيا

2021-06-06 / 6:46 مساءً
Photo of حصيلة قتلى هجوم بوركينا فاسو ترتفع إلى 160

حصيلة قتلى هجوم بوركينا فاسو ترتفع إلى 160

2021-06-06 / 5:50 مساءً
Photo of غدا الاثنين: المجلس الوطني لمنظمات المحامين بالجزائر يقاطعون العمل القضائي!

غدا الاثنين: المجلس الوطني لمنظمات المحامين بالجزائر يقاطعون العمل…

2021-06-06 / 3:31 مساءً
Photo of فرنسا.. التحقيق حول أنشطة شركة “لافارج” بسوريا أمام أعلى هيئة قضائية

فرنسا.. التحقيق حول أنشطة شركة “لافارج” بسوريا أمام أعلى…

2021-06-06 / 2:23 مساءً
Photo of سماء جنيف “مغلقة” خلال قمة بوتين وبايدن

سماء جنيف “مغلقة” خلال قمة بوتين وبايدن

2021-06-06 / 12:43 مساءً
Photo of الإتحاد الإفريقي يُدين هجوم بوركينا فاسو

الإتحاد الإفريقي يُدين هجوم بوركينا فاسو

2021-06-06 / 11:32 صباحًا
Photo of القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا في مصدر ثروة حاكم المصرف المركزي اللبناني في أوروبا

القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا في مصدر ثروة حاكم المصرف…

2021-06-06 / 11:19 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق