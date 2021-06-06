الإصابة تبعد لاعبا بارزا عن ودية المنتخب الوطني ضد غانا

هبة بريس ـ رياضة

سيفتقد المنتخب الوطني المغربي لخدمات لاعب بارز أمام غانا، في المباراة الودية المقررة الثلاثاء القادم بداية من الثامنة مساء بملعب مولاي عبد الله بالرباط.

ويغيب اللاعب أدم ماسيا، الظهير الأيسر لنادي واتفورد الإنجليزي عن هذه المباراة بداعي الإصابة.

ولم يتدرب أدم ماسينا مع المجموعة الوطنية بسبب الإصابة التي تعرض لها مع فريقه، وقد تأكد غيابه عن المباراة الودية الأولى ضد غانا، حيث ينتظر أن يعتمد الناخب الوطني وحيد حاليلوزيتش مكانه على أشرف لزعر.

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