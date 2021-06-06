الحجر الصحي 10 أيام للقادمين من 74 دولة للمغرب ( لائحة )
هبة بريس ـ الرباط
قررت السلطات المغربية استئناف الرحلات الجوية من وإلى المملكة ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021. وستتم هذه الرحلات في إطار تراخيص استثنائية بالنظر إلى كون المجال الجوي للمملكة مازال مغلقا .
هذه العملية ستجري وفق مقاربة تزاوج بين الانفتاح التدريجي –أخذا بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية الوطنية والدولية، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وفي هذا الإطار، تم تصنيف الدول إلى قائمتين، على أساس توصيات وزارة الصحة، بناء على المعطيات الوبائية الرسمية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية أو تلك الدول نفسها عبر مواقعها الرسمية.
اللائحة “أ”: تشمل كل البلدان التي تتوفر على مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالتحكم في الحالة الوبائية: يمكن للمسافرين القادمين من هذه الدول أو مواطنين لتلك الدول أو أجانب مقيمين بها، الولوج إلى التراب المغربي إذا كانوا يتوفرون على شهادة التلقيح و / أو نتيجة سلبية لاختبار PCR يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني. (باقي الدول غير المدرجة في اللائحة “ب”)
اللائحة “ب”: تشمل مجموع الدول غير المعنية بإجراءات التخفيف الواردة في اللائحة “أ”، والتي تعرف انتشارا للسلالات المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضعية الوبائية. ويتوجب على المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه اللائحة، استصدار تراخيص استثنائية قبل السفر، والإدلاء باختبار PCR سلبي يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني، ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام. (الصورة)
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2 تعليقات
متى يبدأ العمل بهذا البيان؟
رأي والله أعلم 3 ألاف يورو لتذاكر فقط ممكن نقضي بها 21 يوما في دول أوروبية 7 أيام في سويسرا 1000 يورو و 7 أيام في إيطاليا1000 لأن الكثير من الاصدقاء هناك 7 أيام في ألمانيا 1000 ونوفر ما نخسره في المغرب السنة القادمة إن شاء الله نذهب للعمرة و الله يجعل البركة في الواتساب و الفايس و سلم لي على السلطة في المغرب أما الحكومة مجرد آلة التوقيع على القوانين