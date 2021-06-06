امتحانات الببكالوريا
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وزارة التعليم تصدر بلاغا جديدا بخصوص مواعيد امتحانات البكالوريا

2021-06-06 / 7:21 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

ذكّرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التربية الوطنية،المترشحات والمترشحين لامتحانات البكالوريا 2021، بمواعيد اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا.

وقالت الوزارة في بلاغ لها، إن هذه الامتحانات ستجرى ابتداء من يوم الثلاثاء 08 يونيو 2021 في الساعة 8 صباحا وستستمر يومي الأربعاء 09 والخميس10 يونيو2021، بالنسبة للقطب العلميوالتقني والمهني، أما اختبارات قطب الآداب والتعليم الأصيل، فستنطلق يوم الجمعة 11 يونيو 2021 في الساعة 8 صباحا وستستمر إلى غاية يوم السبت 12 يونيو 2021.

ودعت الوزارة كل المترشحات والمترشحين إلى التقيد بالتدابير والاحترازات الوقائية المتخذة ضمانا لصحتهم وصحة المواطنات والمواطنين، كما أهابت بهم كذلك باحترام الضوابط القانونية المعمول بها وبالإبانة عن أعلى مستويات أدائهم لتأكيد استحقاقهم لشهادة البكالوريا.

وجددت التنويه والإشادة بالانخراط الفعال لأسرة التربية والتكوين وتوجه عبارات الشكر والامتنان لكل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الثقافة والشباب والرياضة وكذا السلطات الترابية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تعبئتهمفي إنجاح مختلف محطات هذا الاستحقاق الوطني الهام. :

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