اخنوش : نسعى لتعويض جزء كبير من الواردات بمنتوجات محلية ونشجع “صنع في المغرب”
عزيز أخنوش خلال كلمة في لقاء وطني بطنجة

اخنوش : نسعى لتعويض جزء كبير من الواردات بمنتوجات محلية ونشجع “صنع في المغرب”

2021-06-06 / 5:17 مساءً
3
هبة بريس ـ الرباط

أبرز عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار في اليوم الثالث من الجولة الوطنية لتقديم برنامج الأحرار اليوم الأحد بطنجة ان الاحرار يسعى لتعزيز مكانة المغرب في صفوف الدول الصناعية، فضلا عن تعويض جزء كبير من الواردات بمنتوجات محلية وتشجيع علامة “صنع في المغرب”، والانتقال نحو صناعة خالية من الكربون.

و شدد أخنوش على أن طموح الأحرار في مجال الفلاحة يتركز على تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر وفقا لتوجيهات الملك والتي تهدف إلى خلق طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، عبر تعبئة مليون هكتار من أراضي الجموع، والتحفيز على إحداث المقاولات الفلاحية، والتأمين الفلاحي و تعميم التغطية الصحية.

وقال أخنوش، أننا التزامنا بالأرقام، وسنسعى جاهدين لتحقيق ذلك نظرا لما يتوفر عليه التجمع الوطني للأحرار من كفاءات قادرة على استثمار هذه الفرص، ويتوفر على رجال ونساء يفهمون لغة المقاولين والمستثمرين.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ليساسفة تتحول لنقطة سوداء و “الخطافة” يغضبون سائقي البيضاء

ليساسفة تتحول لنقطة سوداء و “الخطافة” يغضبون سائقي البيضاء

2021-06-07 / 2:16 مساءً
Photo of بعد استئناف الأعراس والحفلات.. أسعار الدجاج تسجل ارتفاعا كبيرا

بعد استئناف الأعراس والحفلات.. أسعار الدجاج تسجل ارتفاعا كبيرا

2021-06-07 / 11:27 صباحًا
Photo of سطات.. فوضى وسيارات مهترئة تجوب الشوارع لشراء الخردة

سطات.. فوضى وسيارات مهترئة تجوب الشوارع لشراء الخردة

2021-06-07 / 9:44 صباحًا
Photo of طقس الاثنين.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

طقس الاثنين.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2021-06-07 / 9:05 صباحًا
Photo of توشيح السفير السابق للولايات المتحدة بالمغرب بالوسام العلوي من درجة قائد

توشيح السفير السابق للولايات المتحدة بالمغرب بالوسام العلوي من…

2021-06-06 / 10:17 مساءً
Photo of الحجر الصحي 10 أيام للقادمين من 74 دولة للمغرب ( لائحة )

الحجر الصحي 10 أيام للقادمين من 74 دولة للمغرب…

2021-06-06 / 8:14 مساءً
Photo of قيادات “البام” تفتح المقر الإقليمي للحزب بسمارة

قيادات “البام” تفتح المقر الإقليمي للحزب بسمارة

2021-06-06 / 6:37 مساءً
Photo of حركة “معا”: المغاربة يستحقون أكثر مما قدمه التقرير الختامي للنموذج التنموي

حركة “معا”: المغاربة يستحقون أكثر مما قدمه التقرير الختامي…

2021-06-06 / 6:17 مساءً
Photo of أخنوش: اللي كانو خدامين حتى جات كورونا ولقاو راسهوم بلا خدمة ..”خاصهم حلول فورية “

أخنوش: اللي كانو خدامين حتى جات كورونا ولقاو راسهوم…

2021-06-06 / 4:53 مساءً
Photo of 5 وفيات و231 إصابة جديدة بكورونا في المغرب خلال الـ24 ساعة

5 وفيات و231 إصابة جديدة بكورونا في المغرب خلال…

2021-06-06 / 4:25 مساءً

‫3 تعليقات

  2. عندما ترجعون مليرات البترول التي بذمتكم للخزينة والتي استفدتم بها عن طريق أسعار البترول سنثق بكم ومن جهة أخرى فانكم في الحكومة منذ 10 سنوات ولماذا لم تصلوا الى هذا المراد فالفاسدون لن يبنوا وطنا، انهم يبنون ذاتهم ويفسدون أوطانكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق