أخنوش : الأحرار يقترح دعم 250.000 شاب عن طريق برنامج “الفرصة”
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اخنوش : الأحرار يقترح دعم 250.000 شاب عن طريق برنامج “الفرصة”

2021-06-06 / 5:05 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قال عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار في اليوم الثالث من الجولة الوطنية لتقديم برنامج الأحرار، اليوم الأحد بمدينة طنجة أن الأحرار يلتزم بخلق مليون منصب شغل على مدى 5 سنوات،

و يقترح الأحرار دعم 250.000 شاب عن طريق برنامج “الفرصة”، وهو برنامج تمويل مشاريع للمقاولة أو مشاريع حرفية أو جمعوية كيفما كان مجالها، فضلاً عن الاستفادة من التوجيه والتكوين وكذلك التمويل الذي سيصل إلى 100.000 درهم كقروض شرف بدون فائدة.

في الاتجاه ذاته، أشار أخنوش إلى أن معدل النشاط النسوي في المغرب لا يتعدى 20 في المائة، رغم أن النساء يشكلنّ نصف الساكنة بالمغرب.

وأوضح أخنوش قائلاً ” لا يمكن أن نكون دولة قوية دون نسائها، هناك نساء اخترنّ التفرغ للحياة الأسرية، وأخريات لا يشتغلن لأسباب متعددة، ويجدن صعوبات في العودة لسوق الشغل”

ولهذا الغرض يقترح التجمع الوطني للأحرار، يضيف المتحدث، خلق برنامج لدعم التكوين المهني للنساء، وتحسين عرض الخدمات العمومية المتعلقة برعاية الأطفال في سن مبكرة، منها الحضانة ورياض الأطفال ومربيات مرخص لهن في البيوت.

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‫7 تعليقات

  1. الشباب ذكورا واناثا في الوسط القروي محتاجين للنشاط الفلاحي والتجاري والعمل الاجتماعي والرياضي ومحتاجين للدعم المادي والمعنوي محتاجين للتعلم ومحاربة الأمية ومحتاجين لهذه الفرصة.

  3. بدأت الوعود العرقوبية تتقاطر علينا مع بداية كل انتخابات ، الكل يعد بإيجاد حلول للمشاكل التي تؤرق المغاربة في القطاعات الأساسية المتمثلة في الثالوت المرعب (الصحة ،التعليم ،و الاشغيل ) ولكن هيهات هيهات مجرد كلمات . بمجرد جلوسهم على الكراسي ينسون وعودهم ،. كما قالت سعيدة فكري : لا مجلس و لا نواب عيشونا بهريد الناب الدنيا موحية في الخطاب و الحالة هي هي .

  4. لا تتقوا اخنوش مثل الأحزاب الأخرى يتسابقون على الكراسي وفي الاخير يأكلون العصا أمام البرلمان لا أحد منهم يخرج ويدافع عنهم 😂😂😂

  5. …صراحة لقد سبق لي ان قرأت الفقرة الاخيرة وبنفس الاسلوب في بروطوكول طورانطو 1967 …وهو احد برطوكولات صهيون التي تنص على تفكيك الاسرة وكل خلاياها من كل ارتباط طبيعي …فعزل الرضيع عن امه هو جريمة في حق هذا الارتبط وتركه الى مربية في حضانة وحتى في الاسرة ….تبتر روح الرضيع من مكانه الطبيعيى وتعوضه بمهنة لاتعرف معنى للامومة حتى ان كانت هي اما ….

  6. و ما مصير خريجي 25 الف اطار الدي تنكرت له حكومة سعد الدين العتماني رغم استقباله ل 8 مراسلات من التنسيقية الوطنية لخريجي البرنامج الحكومي 25 الف اطار الحاصلين على على شهادة الكفاءة المهنية

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