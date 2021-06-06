5 وفيات و231 إصابة جديدة بكورونا في المغرب خلال الـ24 ساعة

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و233 حالة شفاء، و5 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 521 ألفا و426 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020،

و بلغ مجموع حالات الشفاء التام 509 آلاف و83 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,7 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9178 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

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