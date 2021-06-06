أخنوش مهاجما البيجيدي ..”ماكنقدروش نديرو على الأقل كنسكتو “
هبة بريس ـ الرباط
عاد عزيز أخنوش للحديث عن برنامجه الذي وعد به المغاربة حيث تشبث بالأهداف التي أعلن عنها سابقا في حالة فوزه في الانتخابات المقبل
وقال اخنوش في لقاء حزبي حضره اليوم في طنجة “نحن لا نزايد في الأرقام، نعرف أن بإمكاننا أن نخلق أكثر ولكننا تحت ضغط الجائحة، وهناك صعوبة في التوقع”.
واعتبر أخنوش أنه “لا يمكن قول أرقام نكذبوا على المغاربة فيها ونتحاسبو عليها، ملي ماكنقدروش نديرو على الأقل كنسكتو”
ووجه اخنوش حديثا مبطنا لحزب العدالة والتنمية حيث قال “ماغاديش ندير بحال تيار معين قال إنه سيلتزم بإحداث 4 في المائة من نسبة النمو، ونحن في نهاية الولاية ولم نتجاوز1,7 في المائة”، مضيفا “واش بغيتو نكذبو”.
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6 تعليقات
ياك اكبير النافقين داخل معاهم فتحالف داكشي لي تاينطبق عليك تاينطبق عليهم نخب فاسدة مهترية وجب تغييرها تغييرا تاما
فنفس داكشي لي كانو تايقولوه هانتا تاتقولو حتى نتا
سبحان الله نفس الخطابات والوعود غير ليبغا ازيد اسمن الثروة ديالو كيضرب على الاوتار الحساسة للمغاربة المغاربة كيعرفو اخنوش انه رجل أعمال من اغنياء المغرب ما يهمه هو تسمين ثروته واللي عندو الفلوس وبغا ادير الخير اديرو بلا حكومة ما عمرنا سمعنا ان اخنوش بنا مدرسة ولا مستشفى بمالو الخاص ووهبه لابناء الشعب كنسمعو عليه انه محتكر سوق المحروقات حتى احرق جيوبنا وعندو مولات و….. في الغرب السابع فلوس كيدير مؤسسات خيرية وكيتهلا فالمحتاجين ليس من اجل التصويت عليه ولكن ليساهم في تنمية بلاده احنا اخنوش كسابقيه كالك غايحيد الشوماج غايزيد فالصالير ديال ناس التعليم غايدير الخلصة للعجزة وزيد سيسجل عليك كل هذا وما موعد الانتخابات بقريب ولكن السؤال الذي يتبادر الى الدهن هاد اخنوش اللي مايقول هادشي أليس هو الذي يتواجد ضمن الحكومة الحالية ولم نسمع عنه طيلة هذه الحكومة الا انه يدافع عن مصالحه والصناديق السمينة التي تتحكم فيها القطاعات التي يسيرها
الحزبين معا كاذبين ، هما معا في الحكومة المحكومة و يصوتان معا على المشاريع و القوانين التي أفقرت الشعب و الان مع اقتراب الانتخابات يقومان بمسرحية هزلية على الشعب الأمي .
لا انجحكما الله ، إن شاء الله ،
اكبر شفار عرفو المغرب،، شحال من مليار درهم سرق مين كان وزير الا ربح غدي يخوي الخزينة و جيوب المواطنين…
الكذب موجود في نفس الخطاب فقط و جب عليكم التحليل هل تظنون ان حزب الاحرار هو الذي افقر المغاربة
الأحزاب المغربية عندقتراب الانتخابات هاد حلها الله يعفو علنا منكم اما الوعود دائم تبقا حبر على ورق