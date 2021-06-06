أخنوش مهاجما البيجيدي ..”ماكنقدروش نديرو على الأقل كنسكتو “

هبة بريس ـ الرباط

عاد عزيز أخنوش للحديث عن برنامجه الذي وعد به المغاربة حيث تشبث بالأهداف التي أعلن عنها سابقا في حالة فوزه في الانتخابات المقبل

وقال اخنوش في لقاء حزبي حضره اليوم في طنجة “نحن لا نزايد في الأرقام، نعرف أن بإمكاننا أن نخلق أكثر ولكننا تحت ضغط الجائحة، وهناك صعوبة في التوقع”.

واعتبر أخنوش أنه “لا يمكن قول أرقام نكذبوا على المغاربة فيها ونتحاسبو عليها، ملي ماكنقدروش نديرو على الأقل كنسكتو”

ووجه اخنوش حديثا مبطنا لحزب العدالة والتنمية حيث قال “ماغاديش ندير بحال تيار معين قال إنه سيلتزم بإحداث 4 في المائة من نسبة النمو، ونحن في نهاية الولاية ولم نتجاوز1,7 في المائة”، مضيفا “واش بغيتو نكذبو”.

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