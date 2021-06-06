وهبي وقيادات البام تحل بالعيون لتتواصل مع اعضائها بالجهة
عبد اللطيف وهبي يحل بمدينة العيون

للوقوف على جاهزية الحزب ..”وهبي” و “قيادات البام” يحلون بالعيون

2021-06-06 / 1:34 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

ترأس الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي صباح اليوم الأحد بمدينة العيون، لقاء تواصليا مع قيادات الحزب بمدينة العيون، وذلك في إطار جولة حزبية إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ورافق الأمين العام لحزب” البام ” كل من فاطمة الزهراء المنصوري، ومحمد الحموتي، عبد النبي بعيوي وسمير كودار، وذلك بهدف الوقوف على الوضع التنظيمي للحزب بالمناطق الجنوبية للمملكة، ومدى جاهزية أجهزة وهياكل الحزب لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة.

وجالس الأمين العام والوفد المرافق في أولى اللقاءات التنظيمية والتواصلية مع عدد من قيادات الحزب،النائب البرلماني عن دائرة العيون سيدي محمد الجماني، والمنسق الإقليمي للحزب بالسمارة سيدي صالح الإدريسي، ومنتخبي الحزب بمجلس الجهة محمد ادبدا ولحمداد عزاز.

كما حضر لهذا اللقاء عضو المجلس الإقليمي للعيون مولاي البشير شرفي، ورئيس مكتب شبيبة الحزب بالجهة الجماني حمودي، وعضو المجلس الوطني للحزب سيدي أحمد الزاوي، وعدد من مناضلات ومناضلي حزب الأصالة

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