وزارة التربية الوطنية تنفي ما تداوله أشخاص حول مجانية التعليم
سعيد أمزازي

وزارة التربية الوطنية تنفي ما يتم تداوله حول مجانية التعليم

2021-06-06 / 1:16 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، نفيا قاطعا ما تداوله بعض الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول خبر زائف مفاده أن القانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين والبحث العلمي ينص على أن مجانية التعليم أصبحت تشمل فقط “التعليم الابتدائي والاعدادي”.

وأوردت الوزارة في بلاغ لها، أنها تجدد التأكيد على أن الصيغة النهائية لهذا القانون التي تمت المصادقة عليها من طرف البرلمان بغرفتيه والتي صدرت في الجريدة الرسمية رقم 6805 بتاريخ 19 غشت 2019 نصت في المادة 45 على أن الدولة تضمن “مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته وتعمل على تعبئة وضمان كل الإمكانات المتاحة لجعله في متناول كافة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة.

كما لا يحرم أحد من متابعة الدراسة لأسباب مادية محضة، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة”.

وأشارت الوزارة، إلى أنه “يمكن الاطلاع على هذه الصيغة من خلال الجريدة الرسمية السالفة الذكر وكذا البوابة الرسمية للوزارة www.men.gov.ma”.

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