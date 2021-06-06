سماء جنيف "مغلقة" خلال قمة بوتين وبايدن
سماء جنيف "مغلقة" خلال قمة بوتين وبايدن

سماء جنيف “مغلقة” خلال قمة بوتين وبايدن

2021-06-06 / 12:43 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

كشفت مصادر إعلامية سويسرية، اليوم الأحد، عن إجراءات أمنية متعددة ستتبع خلال القمة التي سيعقدها الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن.

أفادت صحيفة “NZZ am Sonntag” السويسرية، أن الأجواء فوق جنيف ستغلق خلال فترة القمة الروسية الأمريكية المقرر عقدها في 16 يونيو/ حزيران، ويجري العمل حاليا على “تفاصيل” إغلاق المجال الجوي.

وبحسب المصادر، يعمل المكتب الفيدرالي السويسري للطيران المدني (BAZL) حاليا على وضع “تفاصيل” إجراءات إغلاق المجال الجوي بالتعاون مع القوات الجوية في للبلاد وعدد من الإدارات الأخرى المعنية.

وشدد المكتب الفيدرالي السويسري للطيران المدني على أن هذه الإجراءات هي بمثابة “عملية جيدة للتجهيز (للقمة)”. حيث قام المكتب بإجراء مشابه خلال عقد المنتدى الاقتصادي العالمي.

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