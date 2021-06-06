الإتحاد الإفريقي يُدين هجوم بوركينا فاسو

هبة بريس ـ وكالات

أدان الإتحاد الإفريقي ،اليوم الأحد، الهجوم المروع والوحشي الذي خلف أكثر من 130 ضحية في بوركينا فاسو. وكتب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي موسى فقي محمد “لا أجد الكلمات المناسبة للتعبير عن إدانتي للهجوم المروع والوحشي الذي خلف أكثر من 130 ضحية . تعازي الحارة وتضامني المطلق مع حكومة وشعب بوركينا فاسو “.

وكان أكثر من 100 شخص قتلوا فيما أصيب عدد آخر في هجوم دام استهدف، ليلة الجمعة إلى السبت، بلدة في شمال بوركينا فاسو.

وتم ارتكاب هذا الهجوم في منطقة تسمى “الحدود الثلاثة”، بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر، والمستهدفة بانتظام بهجمات دامية من قبل مسلحين يشتبه ارتباطهم بـ “القاعدة” و”الدولة الإسلامية” ضد المدنيين والجنود.

وذكر بيان للحكومة ان “مسلحين نفذوا خلال ليلة الجمعة /السبت عملية دامية في منطقة سولهان بإقليم ياغا. والحصيلة التي ما زالت مؤقتة تتحدث عن حوالي مائة قتيل من الرجال والنساء

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