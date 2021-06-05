جواز التلقيح يُخول للملقحين التنقل بعد 11 ليلا والسفر الى الخارج

هبة بريس- الرباط

أصدرت الحكومة المغربية “الجواز التلقيحى” الذى يمكن للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا تحميله، عبر الموقع الإلكترونى (لقاح كورونا) اعتبارا من بعد غد .

ووفقا لبلاغ الحكومة فسيتمكن حاملي هذا الجواز دون الحاجة إلى التوفر على وثيقة إضافية، بالتجوال عبر جميع أنحاء التراب الوطني دون قيود، والتنقل بعد الحادية عشرة ليلا وكذا السفر إلى الخارج.

وفقا لذات البلاغ فيمكن تحميل جواز التلقيح اعتبارا من يوم الاثنين 7 يونيو على الموقع الإلكتروني www.liqahcorona.ma، كما يحتوي على رمز الاستجابة السريعة (code QR) يمكن التحقق من صحته عبر تطبيق مخصص لهذا الغرض، في شكل قابل للطباعة أو في صيغة إلكترونية يمكن عرضها على هاتف ذكي.

ويمكن أيضا سحبه، في شكل ورقي، لدى السلطات المحلية التي يقع ضمن اختصاصها مركز التلقيح الخاص بالشخص المعني.

ما رأيك؟ المجموع 48 آراء 14 34