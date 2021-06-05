رسميا.. اعتماد جواز تلقيحي للمستفيدين من جرعتي اللقاح بالمغرب

2021-06-05 / 8:48 مساءً
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هبة بريس- الرباط

قررت الحكومة المغربية ، بناء على توصيات اللجنة العلمية، وضع جوازا تلقيحي يمكن للأشخاص المستفيدين من جرعتي اللقاح المضاد لكوفيد 19، تحميله ابتداء من يوم الاثنين 07 يونيو، على موقع “www.liqahcorona.ma”.

ووفق بلاغ للحكومة فقد تقرر أن يكون هذا الجواز هو وثيقة رسمية ومُؤمّنة ومعترف بها من لدن السلطات، يمكن حامله بدون الحاجة إلى وثيقة إضافية من التنقل على مستوى التُراب الوطني من دون استثناءات، ومن التنقل بعد الساعة 23:00 ليلا والسفر إلى الخارج، كما أنه يحتوي على رمز الاستجابة السريعة (code QR) يمكن التحقق من صحته عبر تطبيق مخصص لهذا الغرض، في شكل قابل للطباعة أو في صيغة إلكترونية يمكن عرضها على هاتف ذكي.

ويمكن أيضا سحبه، في شكل ورقي، لدى السلطات المحلية التي يقع ضمن اختصاصها مركز التلقيح الخاص بالشخص المعني.

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‫9 تعليقات

  1. اجبارية التلقيح،
    والذي عنده حساسيات من الادوية، وممنوع عليه التلقيح، او الذي لم يصله بعد او حتى من لايريد ببساطة ان يلقح، هل هو مجبر على المكوث في نفس المدينة؟

  5. باغين يزمطو الشعب
    فب الأول كانو يقولون انه غير اجباري. اما اليوم فهو كذلك و بطريقة غير مباشرة.
    المهم الصحة لا تقدر بثمن مع مقارنتها بالجولان في ربوع البلاد. نحن معاهم حتى نشوفو فين باغين يوصلو والله المعين. والسلام.

  6. أصبح التلقيح إجباري و ليس اختياري وتريد الحكومة أن تقيد الحرية للمواطن بهذه الطريقة وهذه الإشاعات للوصول الى الهدف قال تعالى إن يشء يذهبكم و يأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

  7. ما معنى بعد ١١ ليلا’ما معنى التجوال فى ربوع المملكة’ مانوع الترخيص الذى يجب ان يتوفر عليه كل شخص لم يلقح بعد’ لذا وجب التوضيح’ وهل القرار الزامى أم لا’وشكرا.ت

  9. قرار خاطئ لا اساس له من الصحة ليس للحكومة حق ان تقيد حرية الفرد في المجتمع فحريته مكفولة دستوريا. وهذا اللقاح يضل موضوع شك في الحماية من السلالات المتحورة للفيروس،

    اللقاح غير مفروض على المواطن المغربي بلسان الحكومة نفسها.
    ما هذه الزدواجية في التعامل مع المواطن؟

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