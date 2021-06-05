رسميا.. اعتماد جواز تلقيحي للمستفيدين من جرعتي اللقاح بالمغرب

هبة بريس- الرباط

قررت الحكومة المغربية ، بناء على توصيات اللجنة العلمية، وضع جوازا تلقيحي يمكن للأشخاص المستفيدين من جرعتي اللقاح المضاد لكوفيد 19، تحميله ابتداء من يوم الاثنين 07 يونيو، على موقع “www.liqahcorona.ma”.

ووفق بلاغ للحكومة فقد تقرر أن يكون هذا الجواز هو وثيقة رسمية ومُؤمّنة ومعترف بها من لدن السلطات، يمكن حامله بدون الحاجة إلى وثيقة إضافية من التنقل على مستوى التُراب الوطني من دون استثناءات، ومن التنقل بعد الساعة 23:00 ليلا والسفر إلى الخارج، كما أنه يحتوي على رمز الاستجابة السريعة (code QR) يمكن التحقق من صحته عبر تطبيق مخصص لهذا الغرض، في شكل قابل للطباعة أو في صيغة إلكترونية يمكن عرضها على هاتف ذكي.

ويمكن أيضا سحبه، في شكل ورقي، لدى السلطات المحلية التي يقع ضمن اختصاصها مركز التلقيح الخاص بالشخص المعني.

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