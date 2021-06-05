طنجة.. سيدة تُنهي حياتها بطريقة تراجيدية

2021-06-05 / 8:11 مساءً
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هبة بريس- طنجة

أقدمت سيدة في الأربعينيات من العمر، مساء اليوم السبت 05 يونيو ، على وضع حد لحياتها، بطريقة مأساوية بعدما ألقت بنفسها من بناية سكنية على مستوى حي “الزاودية” بمدينة طنجة.

وبحسب المعطيات المتحصل عليها، فقد أقدمت الهالكة على القاء نفسها من الطابق الرابع لتلقى مصرعها بعين المكان جراء قوة الارتطام بالارض، في ظروف وصفت بالغامضة.

وقد جرى نقل جثة الهالكة صوب مستودع الأموات الدوق طوفار ، فيما باشرت السلطات العمومية تحقيقاتها للوقوف على حيثيات وملابسات الحادثة.

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