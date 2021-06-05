“ستالينية” العكسر بالجزائر، تدفع بالحراكيين الى منصات التواصل الاجتماعي

2021-06-05 / 7:10 مساءً
0
هبة بريس- وكالات

لجأت المؤسسة العسكرية بالجزائر الى نهج أسلوب “ستاليني” مع بمظع مسيرات الحراك المطالبة بتغيير النظام الحاكم ببلاد النفط والغاز، حيث لجأ ناشطو الحراك الاحتجاجي اليوم الجمعة إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضهم للانتخابات التشريعية التي تنظم في غضون أسبوع.

وكتب سعيد صالحي نائب رئيس “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” على تويتر “في يوم الجمعة الرابع من يونيو سنكون بالملايين، جزائريين وجزائريات، في جميع أنحاء العالم، على الموعد طوال اليوم: كل فرد على فيسبوك وعلى تويتر، على إنستغرام أو أي مكان آخر، سوف نتضامن مع معتقلي الرأي، هؤلاء الذين نسيتهم الحملة الانتخابية والجزائر الجديدة”.

وكان يوم “الجمعة الـ120” للحراك، الذي يرمز لعدد الأسابيع التي مرت منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية المناهضة للنظام في فبراير 2019، مخصصا للتضامن مع معتقلي الرأي الـ214 المسجونون حاليا في السجون الجزائرية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مقتل 100 مدني على يد مسلحين في بوركينا فاصو

مقتل 100 مدني على يد مسلحين في بوركينا فاصو

2021-06-05 / 6:04 مساءً
Photo of بلجيكا.. المطاعم والمقاهي تعود لاستقبال الزبائن في الداخل

بلجيكا.. المطاعم والمقاهي تعود لاستقبال الزبائن في الداخل

2021-06-05 / 5:55 مساءً
Photo of قرار مثير للجدل بكاليفورنيا.. السماح بحيازة الأسلحة الفتاكة

قرار مثير للجدل بكاليفورنيا.. السماح بحيازة الأسلحة الفتاكة

2021-06-05 / 5:36 مساءً
Photo of الصين تقر استخدام لقاح سينوفاك للأطفال من سن الثالثة

الصين تقر استخدام لقاح سينوفاك للأطفال من سن الثالثة

2021-06-05 / 3:41 مساءً
Photo of في جنوب افريقيا.. سيدة يتحور كورونا بداخلها 30 مرة

في جنوب افريقيا.. سيدة يتحور كورونا بداخلها 30 مرة

2021-06-05 / 1:34 مساءً
Photo of بسبب الجفاف.. حاكم ولاية أميركية يدعو السكان لصلاة استسقاء

بسبب الجفاف.. حاكم ولاية أميركية يدعو السكان لصلاة استسقاء

2021-06-05 / 8:40 صباحًا
Photo of الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا لإلغاء قانون يحظر مشاركة المتطرفين في الانتخابات

الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا لإلغاء قانون يحظر مشاركة المتطرفين…

2021-06-04 / 10:21 مساءً
Photo of مواقع التواصل الاجتماعي تجمد حسابات نجل نتنياهو

مواقع التواصل الاجتماعي تجمد حسابات نجل نتنياهو

2021-06-04 / 9:21 مساءً
Photo of ترامب ينتقد بشدة قرار “فيسبوك” حظر حسابه حتى 2023

ترامب ينتقد بشدة قرار “فيسبوك” حظر حسابه حتى 2023

2021-06-04 / 8:07 مساءً
Photo of فيسبوك تحظر ترامب لعامين

فيسبوك تحظر ترامب لعامين

2021-06-04 / 7:09 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق