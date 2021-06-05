دول مجموعة السبع تفرض ضريبة تاريخية على الشركات الكبرى

هبة بريس- وكالات

اتفقت دول مجموعة السبع، السبت، على الالتزام بحد أدنى من الضريبة العالمية على الشركات بنسبة 15% على الأقل، وفقا لما تحدده كل دولة.

وقال بيان لوزراء مالية دول المجموعة اطلعت عليه رويترز “نتعهد بالتوصل إلى حل منصف حول تخصيص حقوق فرض الضريبة حيث ستحصل الدول على حقوق فرض ضريبة على ما لا يقل عن 20% من الأرباح التي تتجاوز هامش الـ 10% لكبرى الشركات متعددة الجنسيات والأكثر تحقيقا للربح”.

وأضاف “سنوفر التنسيق اللازم بين تطبيق القواعد الضريبية الدولية الجديدة وإلغاء كل ضرائب الخدمات الرقمية وغيرها من الإجراءات المشابهة ذات الصلة على كل الشركات”.

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