لجنة الانتخابات “بالبام” تحط بمدينة الداخلة وتعقد لقاء تواصليا

هبة بريس- الرباط

شهدت مدينة الداخلة، اليوم السبت 05 يونيو ، لقاء تواصليا لحزب الأصالة والمعاصرة ، حضره أطّره محمد الحموتي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، وحضره عبد النبي بعوي، وسمير كودار ، بالإضافة إلى الأمين الجهوي للحزب، وعدد من المناضلين والمنتخبين.

اللقاء التواصلي الذي يسبق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خصص لتدارس ومناقشـة سبل الرفع من أداء حزب الأصالة والمعاصرة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، في أفق كسب مختلف تحديات ورهانات المرحلة المقبلة.

وأكد الحاضرون في اللقاء التواصلي، على استعدادهم التام لتكثيف الجهود للظفر بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة سواء المهنية أو الجماعية، الجهوية والتشريعية، كما عرض خلال ذات اللقاء المؤهلات التي تمتاز بها جهة الداخلة وادي الذهب، وما يستدعي ذلك إلى تضافر المزيد من الجهود للنهوض بها أكثر على الصعيد المحلي الجهوي والوطني.

وللتذكير، فإن اللجنة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة تواصل عقد لقاءاتها التواصلية بباقي جهات المملكة بهدف رص الصفوف وطنيا على غرار جهات فاس مكناس، سلا الرباط القنيطرة ، والدار البيضاء السطات.

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