صحيفة اسبانية : “مدريد عاشت 17 ساعة من التوتر قبل مغادرة غالي “

هبة بريس- الرباط

بعد الجدل الذي رافق طريقة إدخال زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية ، ابراهيم غالي، الى اسبانيا ، قصد التداوي، بهوية مزورة تحت اسم “بنبطوش”، انكشفت بعض خيوط التوتر الذي ساد قُبيل مغادرة “غالي” لاسبانيا إثر رفض مدريد السماح بهبوط الطائرة الجزائرية بمطار”لوغرينو”.

وبحسب صحيفة ” أوكي دياريو” فان مدريد عاشت 17 ساعة من التوتر نتيجة الضغط الكبير الذي مارسه المغرب على اسبانيا من أجل مثول زعيم الانفصاليين كمجرم حرب أمام القضاء الاسباني قبل مغادرته التراب الاسباني.

وكانت الحكومة الاسبانية قد أعلنت الثلاثاء الماضي، مغادرة زعيم البوليساريو لأراضيها بعد قضائه لفترة علاج داخل أحد مستشفياتها بالعاصمة مدريد ، بعد دخوله بهوية مزورة، الأمر الذي تسبب في أزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد لازالت ترخي بظلالها الى حدود كتابة هاته الأسطر.

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