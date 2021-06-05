مقتل 100 مدني على يد مسلحين في بوركينا فاصو

2021-06-05 / 6:04 مساءً
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هبة بريس- وكالات

أفادت الحكومة في بوركينا فاسو اليوم السبت 05 يونيو إن مسلحين قتلوا نحو 100 مدني في هجوم ليلا على قرية في شمال بوركينا فاسو.

وأضافت في بيان أن الهجوم وقع الليلة الماضية وأسفر عن مقتل سكان قرية سولهان الواقعة في إقليم ياجا المتاخم للنيجر. وقالت إنهم أحرقوا أيضا المنازل والسوق. ووصفت الحكومة المهاجمين بأنهم إرهابيون لكن لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس “ليل الجمعة السبت، شنّ مسلّحون عملية دامية في سولهان، في إقليم ياغا”، وأضاف أن “الحصيلة التي لا تزال موقتة وتتحدث عن مئة قتيل، رجال ونساء”. وأكد مصدر محلي أن الهجوم “استهدف أولاً موقعاً” للقوات الرديفة التابعة للجيش، ثمّ منازل سكان أُعدموا.

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