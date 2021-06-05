كوورونا المغرب
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خلال 24 ساعة.. تسجيل 426 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا

2021-06-05 / 4:30 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم السبت، عن تسجيل 426 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة 521.195 حالة.

كما سجلت 4 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل اجمالي الوفيات الى 9173 حالة وفاة.

و سجلت 280 حالة شفاء جديدة ليصل مجموع المتعافين إلى 508.850 متعاف.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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