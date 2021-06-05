بحضور ألمع النجوم المغاربة.. ابتسام العروسي تكشف جنس جنينها
نجلاء مزيان: هبة بريس
موازاة و عيد ميلادها ، فاجأ المخرج عبد الواحد مجاهد زوجته الفنانة ابتسام العروسي، حيث نظم حفلة جمع فيها ثلة من ألمع النجوم المغاربة الذين تربطه وزوجته بهم علاقة صداقة قوية.
و أثناء الاحتفال بذكرى ميلادها الثلاثين، قررت ابتسام العروسي و زوجها كشف جنس جنينها “ذكر” ، بعد ما قاما باختبار توقعات الحاضرين عبر اختيارهم لون البالون المناسب (أزرق أو وردي).
و تقاسمت العروسي فرحتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، حيث نشرت صور لها معلقة عليها :”شكرا بزاف على الحب ديالكم شكرا زوجي حبيبي على المفاجأة ديالك و فرحتك بيا و محاولة إسعادي الله يحفظك ليا يا أطيب قلب”.
و حضر الحفل كل من سحر الصديقي، نورة الصقلي،عبد الرحيم الصويري، فاطمة الزهراء العروسي، موس ماهر، بشرى ملاك، مول البندير، رياض العمر و أخرين…
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