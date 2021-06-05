عرّض صاحب محل تجاري للسرقة بالعنف.. توقيف عشريني بالبيضاء

هبة بريس - الدار البيضاء

تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة مرس السلطان الفداء بالدار البيضاء، يوم أمس الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة بالعنف.

وحسب مصدر أمني، فإن المشتبه فيه أقدم يوم أمس الجمعة، على إحداث الفوضى بالشارع العام وعرّض صاحب محل تجاري للسرقة باستعمال العنف بمنطقة مرس السلطان الفداء بمدينة الدار البيضاء، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها بشريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.

وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه، وذلك قبل أن يتم توقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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