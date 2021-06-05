من مراكش.. أخنوش يقترح إحداث صندوق زكاة المال

هبة بريس

اقترح عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، إحداث “صندوق تدبير زكاة المال”.

وأوضح أخنوش في كلمته باللقاء المنظم أمس الجمعة بمدينة مراكش، في إطار الجولة الوطنية لتقديم توجهات “برنامج الأحرار”، أنه سيتم تخصيص نصف المساهمات التضامنية بهذا الصندوق لتمويل قطاع الصحة، بالاخص التكفل بالأمراض المزمنة، كالسكري، أمراض القلب والقصور الكلوي.. كما تم اقتراح بطاقة “رعاية” التي ستمكن المواطنين من العلاج والدواء دون أداء المصاريف في البداية.

كما اقترح التجمع الوطني للأحرار تفعيل “نموذج طبيب الأسرة”، عبر تخصيص طبيب لكل 300 أو 400 أسرة، وهو الطبيب التي سيتكلف بالتتبع الطبي لأفراد الأسر التابعة له.

وأكد أخنوش على أهمية تقوية القطاعات الاجتماعية، التي باتت عائقا أمام المواطن المغربي، خاصة في المجال الصحي، إذ أبرز أن الحزب يقترح تكوين 3300 طبيب في السنة، مع العمل على تحفيز الأطقم الطبية والتمريضية للقيام بمهامها، لا سيما المشتغلين في المناطق النائية.

وتطرق رئيس الحزب، إلى محور “الرعاية الاجتماعية”، مستدلا إلى رؤية الملك محمد السادس، بخصوص هذا المجال الذي يشمل ثورة اجتماعية لحل إشكاليات هيكلية لتمكين المواطنين وترسيخ قيم التضامن على المستوى الوطني.

كما أكد أخنوش، على أن مجموعة من المستشفيات والمراكز الصحية لا تتوفر على التجهيزات والمعدات اللازمة، مبرزا أن 34 مدينة من بين 100 مدينة زارتها قافلة “100 يوم 100 مدينة”، لا تتوفر على أقسام الولادة.

كما تطرق رئيس الحزب في الكلمة ذاتها إلى الأشخاص في وضعية إعاقة، مقترحا تعزيز دعم الجمعيات الفاعلة في المجال، والتي تعد شريكا رئيسيا للاهتمام بهذه الفئة من المجتمع، عبر إضافة 100 مليون درهما سنويا لدعم هذه المنظمات، والعمل على تشجيع إدماج الأطفال في وضعية إعاقة، وتوفير الولوجيات في المرافق الأساسية، وتقوية سبل الحماية والوقاية

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