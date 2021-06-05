من مراكش.. أخنوش يقترح إحداث صندوق زكاة المال
اقترح عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، إحداث “صندوق تدبير زكاة المال”.
وأوضح أخنوش في كلمته باللقاء المنظم أمس الجمعة بمدينة مراكش، في إطار الجولة الوطنية لتقديم توجهات “برنامج الأحرار”، أنه سيتم تخصيص نصف المساهمات التضامنية بهذا الصندوق لتمويل قطاع الصحة، بالاخص التكفل بالأمراض المزمنة، كالسكري، أمراض القلب والقصور الكلوي.. كما تم اقتراح بطاقة “رعاية” التي ستمكن المواطنين من العلاج والدواء دون أداء المصاريف في البداية.
كما اقترح التجمع الوطني للأحرار تفعيل “نموذج طبيب الأسرة”، عبر تخصيص طبيب لكل 300 أو 400 أسرة، وهو الطبيب التي سيتكلف بالتتبع الطبي لأفراد الأسر التابعة له.
وأكد أخنوش على أهمية تقوية القطاعات الاجتماعية، التي باتت عائقا أمام المواطن المغربي، خاصة في المجال الصحي، إذ أبرز أن الحزب يقترح تكوين 3300 طبيب في السنة، مع العمل على تحفيز الأطقم الطبية والتمريضية للقيام بمهامها، لا سيما المشتغلين في المناطق النائية.
وتطرق رئيس الحزب، إلى محور “الرعاية الاجتماعية”، مستدلا إلى رؤية الملك محمد السادس، بخصوص هذا المجال الذي يشمل ثورة اجتماعية لحل إشكاليات هيكلية لتمكين المواطنين وترسيخ قيم التضامن على المستوى الوطني.
كما أكد أخنوش، على أن مجموعة من المستشفيات والمراكز الصحية لا تتوفر على التجهيزات والمعدات اللازمة، مبرزا أن 34 مدينة من بين 100 مدينة زارتها قافلة “100 يوم 100 مدينة”، لا تتوفر على أقسام الولادة.
كما تطرق رئيس الحزب في الكلمة ذاتها إلى الأشخاص في وضعية إعاقة، مقترحا تعزيز دعم الجمعيات الفاعلة في المجال، والتي تعد شريكا رئيسيا للاهتمام بهذه الفئة من المجتمع، عبر إضافة 100 مليون درهما سنويا لدعم هذه المنظمات، والعمل على تشجيع إدماج الأطفال في وضعية إعاقة، وتوفير الولوجيات في المرافق الأساسية، وتقوية سبل الحماية والوقاية
6 تعليقات
لقد بانت كفاءتكم المتميزة وهدا مانتمى لوطننا الحبيب الحمد لله برنامج تنموي سوف يتعاقد معه جميع المغاربة لان هده المعادلة سيكون لها اتار ايجابية على الوطن الحبيب
سبحان الله، منزلية مسلمين منين كتقرب الانتخابات، الله يلعن لي ما يحشم
وهل تسطيع آسي أخنوش إخراج زكاة أموالك التي تعد بالمليارات؟ .فإن فعلتها فأنت عظيم ولا أظن أنك تستطيع حتى التفكير في فعلها
نحن أبناء وجدة كلنا مع حزب الأحرار.
وسييير كدب على شي شعب اخر ، دكشي لي قلتي قالها بنكيران قبل منك او كدب علينا
كلام في كلام