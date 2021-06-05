أسماء لمنور ل”تبون”: “اللي خداتو القرعة تاخذو مولات الشعور”

هبة بريس - الرباط

‏‎هاجمت الفنانة المغربية أسماء لمنور، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على إثر تصريحاته الأخيرة المعادية للوحدة الترابية للمملكة والمسيئة لرموزها ومقدساتها.

وقالت لمنور في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع “فيسبوك”: “ملكي محمد السادس سليل أسرة مجيدة، بايعها المغاربة بيعةً شرعيةً قرونا من الزمن و هي امتدادٌ لمؤسس أول دولة مغربية في العهد الاسلامي ،قبل 12 قرنا، لتكون أعرق نظام ملكي في العالم .”

‏‎وأضافت “ملكيتنا اكتسبت شرعيتها من ارتباطها بثوابت الأمة المغربية المجيدة المتفرّدة . ”

‏‎وتابعت مخاطبة تبون “من أنت لتبدي رأيك ؟ ما تاريخك ؟ يكفي أنك عقوبة سلّطها الجنرالات على الشعب الجزائري الشقيق ليندم على حراكِه الشرعي ضد نظام الكابرانات البائد .

فحتى سابقُك ،مقعداً، تفوق عليك دبلوماسيا في عدائه لغةً و أسلوبا رغم أنه لم ينل من سيادة بلدي قِيْد أُنملة أما أنت، فأقول لك : اللي خذاتو القرعة تاخذو مولات الشعور .”

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