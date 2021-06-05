أسماء لمنور

أسماء لمنور ل”تبون”: “اللي خداتو القرعة تاخذو مولات الشعور”

2021-06-05 / 10:39 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

‏‎هاجمت الفنانة المغربية أسماء لمنور، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على إثر تصريحاته الأخيرة المعادية للوحدة الترابية للمملكة والمسيئة لرموزها ومقدساتها.

وقالت لمنور في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع “فيسبوك”: “ملكي محمد السادس سليل أسرة مجيدة، بايعها المغاربة بيعةً شرعيةً قرونا من الزمن و هي امتدادٌ لمؤسس أول دولة مغربية في العهد الاسلامي ،قبل 12 قرنا، لتكون أعرق نظام ملكي في العالم .”

‏‎وأضافت “ملكيتنا اكتسبت شرعيتها من ارتباطها بثوابت الأمة المغربية المجيدة المتفرّدة . ”

‏‎وتابعت مخاطبة تبون “من أنت لتبدي رأيك ؟ ما تاريخك ؟ يكفي أنك عقوبة سلّطها الجنرالات على الشعب الجزائري الشقيق ليندم على حراكِه الشرعي ضد نظام الكابرانات البائد .
فحتى سابقُك ،مقعداً، تفوق عليك دبلوماسيا في عدائه لغةً و أسلوبا رغم أنه لم ينل من سيادة بلدي قِيْد أُنملة أما أنت، فأقول لك : اللي خذاتو القرعة تاخذو مولات الشعور .”

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‫43 تعليقات

  1. الله يرضى عليك
    خليهم يموتو فغيهم
    يكفي أننا أمة موحدة على شعار واحد
    الله الوطن الملك
    أما هم فكل حركاتهم هي من أجل البقاء والإسترزاق

  2. ماشاء الله عليك أبنت بلادي صافي هاد الشي اللي يستحقوا جتيهم من الاخر الله يرضى عليك أ اسومةالبيضة الزينة تحية احترام واخوة وتقدير من رجاء دكالية سيدي بنور

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