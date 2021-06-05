أسماء لمنور ل”تبون”: “اللي خداتو القرعة تاخذو مولات الشعور”
هاجمت الفنانة المغربية أسماء لمنور، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على إثر تصريحاته الأخيرة المعادية للوحدة الترابية للمملكة والمسيئة لرموزها ومقدساتها.
وقالت لمنور في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع “فيسبوك”: “ملكي محمد السادس سليل أسرة مجيدة، بايعها المغاربة بيعةً شرعيةً قرونا من الزمن و هي امتدادٌ لمؤسس أول دولة مغربية في العهد الاسلامي ،قبل 12 قرنا، لتكون أعرق نظام ملكي في العالم .”
وأضافت “ملكيتنا اكتسبت شرعيتها من ارتباطها بثوابت الأمة المغربية المجيدة المتفرّدة . ”
وتابعت مخاطبة تبون “من أنت لتبدي رأيك ؟ ما تاريخك ؟ يكفي أنك عقوبة سلّطها الجنرالات على الشعب الجزائري الشقيق ليندم على حراكِه الشرعي ضد نظام الكابرانات البائد .
فحتى سابقُك ،مقعداً، تفوق عليك دبلوماسيا في عدائه لغةً و أسلوبا رغم أنه لم ينل من سيادة بلدي قِيْد أُنملة أما أنت، فأقول لك : اللي خذاتو القرعة تاخذو مولات الشعور .”
43 تعليقات
يرظي عليك أسما؛ وشعارنا الخالد اللله الوطن الملك وصحرا؛ مغربية ألى أن يرت الله الأرض ومن عليها حفظة الله المغرب من سبتة ومليلية ألى الكويرة الأبية الله يحفظ بلادنا من شر الحساذ
العز والنصر لبنت بلادي عطاتو العصير في برميل كبير وستظل المملكة المغربية الشريفة حرة أبية من طنجة العالية إلى الكويرة الغالية شاء من شاء وكره من كره عاشت المملكة المغربية
كلام مطربتنا الجميلة يصب في خانة غيرتها على بلادها و مملكتنا الشريفة. عاشت الامبراطورية المغربية والخزي و العار للحثالى الأنذال.
اسماء لمنور هي اولا فنانة مقتدرة.و هي عبرت عن رأي يشتركه جميع المواطنين.حبنا للملك وللوطن لايفهمه ولن يفهمه الا المغربي الحر.عندما توفي الملك الراحل الحسن الثاني توقف الزمن وتوقفت الرغبات ليحل محلها حزن مزق احشاء كل مغربي.رجال ونساء شدوا الرحال مشيا من الدار البيضاء وباقي المدن الى الرباط لحضور الجنازة.هذا يعني ان وحدة ورموز الوطن خط احمر بالنسبة لكل مغربي.ولماذا في المغرب الوطن غفور رحيم،لان الوطن يعلم جيدا ان رموزه فهي تجري في دماء
كل المغاربة.
الله يرضى عليك ويكثر من امتالك الغيورين على بلدهم وملكهم… أغلى انسانة مغربية حرة مهما صالت وجالت تحب بكل الحب بلدها المغرب وتفتخر انها بيضاوية حرة
برافو أسماء 👏
كلام رزين و في الصميم، اللي ماعندو تاريخ عمرو يكون بحال سيادو اللي عندهم تاريخ كبير وعريق. العز والنصر لكل المغاربة الاحرار
مغربية اصيلة.جازاك الله خيرا.مطربة جميلة وغيورة ومحبوبة الجماهير
الله الوطن الملك شكرا للمواطنة الحرة اسماء لمنور لقد قلت كل شيء لم يبق لي ما اظيفه سوىا عاش ملكنا الحنون
كلام في الصميم لانه حقيقة صبرنا بزاف لهاذ المخبول اللي نسى انه لم ينجز في فترة توليه الرءاسة سوى اخراج ابنه تاجر المخدرات من السجن وادخال رموز الحراك الاحرار الى المعتقل وتقييد حرية التعبير لشعبه . وبغا يتطاول على اسياده اراجوز في يد العسكر قاهر شعبه لكن ربك ينمهل ولا يهمل والملك والمملكة خط احمر .
برافو اسماء وننتظر المزيد من اراء شرفاء البلد .
يعطيك الرضى ههههههه
الله يعطيك الصحة
هكذا تكون بنت بلادي الحرة
عنوان للغيرة والكرامة والشرف
أشد على يديك بحرارة يا اسماء
الله يعطيك الصحة
تبارك الله عليك.الله يحفظك. أسماء. هكذا تكون بنات بلدنا المغرب الأحرار. الغيورات عن المملكة وعن الملك العظيم محمد السادس نصره الله.
صحيح من هو تبون ؟
تبارك الله على الفنانة ديالنا الله الوطن الملك
اصبحنا في بلد الكل يفهم في السياسة وهذه التعاليق يجب الا تخرج من افواه بعيدين كل بعد عن السياسة فمن الافضل خليك في اغانيك لأن تعليق على رئيس دولة له اختصاصاته
تعليق يحسسك بالراحة شكرا لكي القافلة تسير والكلاب تنبح
عاشت الامبراطرية المغربية انا عشت الحمدللاه مع 3 الملوك ما شفنا جوع ولا
ظابور علىالمواد الغداىءة الحمدالاه
لان هذا الموظف ترقى في السلاليم الدولة بطريقة غير نزيهة النتيجة هي أعطانا رجل غير ناضج.
الخزي والعار لتبون وكبرانات الجزائر. والعز والشرف لمملكتنا الشريفة وللاسرة العلوية الشريفة ولملكنا الهمام مولانا محمد السادس اعزه الله.