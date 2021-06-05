أسماء لمنور ل”تبون”: “اللي خداتو القرعة تاخذو مولات الشعور”
هاجمت الفنانة المغربية أسماء لمنور، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على إثر تصريحاته الأخيرة المعادية للوحدة الترابية للمملكة والمسيئة لرموزها ومقدساتها.
وقالت لمنور في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع “فيسبوك”: “ملكي محمد السادس سليل أسرة مجيدة، بايعها المغاربة بيعةً شرعيةً قرونا من الزمن و هي امتدادٌ لمؤسس أول دولة مغربية في العهد الاسلامي ،قبل 12 قرنا، لتكون أعرق نظام ملكي في العالم .”
وأضافت “ملكيتنا اكتسبت شرعيتها من ارتباطها بثوابت الأمة المغربية المجيدة المتفرّدة . ”
وتابعت مخاطبة تبون “من أنت لتبدي رأيك ؟ ما تاريخك ؟ يكفي أنك عقوبة سلّطها الجنرالات على الشعب الجزائري الشقيق ليندم على حراكِه الشرعي ضد نظام الكابرانات البائد .
فحتى سابقُك ،مقعداً، تفوق عليك دبلوماسيا في عدائه لغةً و أسلوبا رغم أنه لم ينل من سيادة بلدي قِيْد أُنملة أما أنت، فأقول لك : اللي خذاتو القرعة تاخذو مولات الشعور .”
3 تعليقات
تحيةلك ، نعم المرأة الغيورة على بلدها وملكها ، أين أنتم يا باقي الفنانين والفنانات ؟
في نظري، على اللذين لا علاقة لهم بالشأن السياسي و الدبلوماسية ألا يحشروا أنفسهم في هذا الموضوع و لا يجعلوه مطية لتحقيق البوز أو الظهور بمظهر الوطني للبحث عن الاستفادة بطريقة أو أخرى. و الفاهم يفهم.
اصبحت المغنيات ناطقات باسم الدولة٠ اذا كنت في المغرب فلا تستغرب