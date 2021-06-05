كانوا يصورون فيديو كليبا.. 3 قتلى في حادثة سير خطيرة بالبيضاء

هبة بريس - الدار البيضاء

شهد شارع غاندي بمدينة الدار البيضاء، في ساعات متأخرة من مساء أمس الجمعة، حادثة سير خطيرة، راح ضحيتها 3 أشخاص.

تفاصيل الحادث، حسب شهود عيان، تعود إلى انشغال شبان كانوا قرب دارجاتهم النارية بتصوير لقطات لصالح فيديو كليب، قبل أن يتفاجأوا بسيارة قادمة نحوهم بسرعة جنونية وتصدمهم.

وأضاف ذات الشهود، أن الشبان الثلاثة لفظوا أنفاسهم على الفور متأثرين بإصابات خطيرة، لافتين أن المصالح المعنية نقلت شخصين كانا على متن السيارة المذكورة لتلقي الاسعافات اللازمة بالمستشفى.

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