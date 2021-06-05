الCNSS: المهندسون المعماريون مدعوون لمباشرة إجراءات تسجيلهم بالصندوق

هبة بريس

ينهي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى علم المهندسين المعماريين العاملين لحسابهم الخاص ، أنه يتعين عليهم مباشرة إجراءات تسجيلهم ، والتصريح بأفراد أسرهم بالصندوق ، قبل متم يونيو 2021 .

وذكر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، في بلاغ له ، أن عملية التسجيل تتم عبر البوابة الإلكترونية www.macnss.ma ، أو التوجه إلى إحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

وحسب الصندوق، فإن المهندسين المعماريين العاملين لحسابهم الخاص ، أصبحوا خاضعين لنظام التغطية الصحية والاجتماعية، وذلك بموجب مقتضيات القانونين 98.15 و 99.15 المتعلقين بالتأمين الإجباري عن المرض والتقاعد للعمال غير الأجراء .

وأشار الصندوق إلى أن بداية استحقاق واجبات الاشتراك واحتساب فترة التدريب لافتتاح الحق في خدمات التأمين الإجباري عن المرض ، ستنطلق اعتبارا من فاتح يوليوز2021 ، مع العلم أن احتساب الاشتراكات سيتم بالاعتماد على الدخل الجزافي لكل مهندس معماري عامل لحسابه الخاص ، وعلى النسب المحددة في 6.37 بالمائة بالنسبة للتأمين الإجباري عن المرض، و10 بالمائة بالنسبة للتقاعد .

وتحدد المداخيل الجزافية الشهرية المعتمدة لفئات المهندسين المعماريين العاملين لحسابهم الخاص وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.20.803 بتطبيق القانونين السالف ذكرهما الخاص بفئة المهندسين المعماريين .

وتبنى عمليات الاحتساب على أقدمية الدبلوم .. بالنسبة للمهندسين الذين تحدد أقدمية دبلومهم في أقل من 13 سنة، فإن أساس احتساب الدخل الجزافي الشهري هو 3 مرات الحد الأدنى للأجور (مبلغ الدخل الجزافي الشهري بالدرهم 486,13 8 ).

أما بالنسبة للذين تحدد أقدمية دبلومهم في 13 إلى 37 سنة ( 5.5 مرات الحد الأدنى للأجور / 90 ر15557 درهم ) . أما بشأن أكثر من 37 سنة ( 4 مرات مرات الحد الأدنى للأجور / 11 314,84 درهم ).

وللمزيد من المعلومات أو للمساعدة في إجراءات التسجيل، يمكن الاتصال بمركز النداء على الرقم 0520194040 .

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