إيطاليا :حادثة سير مأساوية تودي بحياة مهاجرين مغربيين

عبد اللطيف الباز / إيطاليا

لقي خمسة عمال مصرعهم من بينهم مهاجران مغربيان، أحدهما أربعيني والتاني خمسيني بينما الإيطاليون يبلغون مابين 50 و62 سنة ،جراء اصطدام عربة التي كانت تقلهم بشاحنة من الوزن الثقيل تنقل علف البهائم بمدينة كريمونا، شمال إيطاليا.

وذكرت مصدرنا، أن الحادثة المميتة، وقعت في حدود الساعة السادسة من مساء، يوم أول أمس الخميس، على مستوى الطريق السيار (A21)، تحديدا في المنطقة الترابية “فيورينزوُلا دارْدا” وبين بلدتي “بولينيانو دي سان بييتْرو إن تشيرّو” و “مونتيتشلّي دونْجينا.

وتبعا للمصدر نفسه، فقد تم نقل جثتي الضحيتين إلى مركز طبي بالمنطقة قصد إخضاعهما للتشريح، مضيفا أنه تم فتح تحقيق قضائي تحت اشراف المدعي العام لتحديد أسباب وملابسات الحادثة ، التي خلفت حزنا شديدا لدى الجالية المغربية وعائلات وأقارب الضحايا.

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