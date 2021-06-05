صحيفة الباييس: إسبانيا تدرس سيناريوهات تخفيف الأزمة مع المغرب
كشفت صحيفة “إل باييس” الإسبانية، أن السلطات الإسبانية تدرس سيناريوهات عدة بهدف تخفيف الأزمة القائمة مع المغرب.
وذكرت الصحيفة أن الأزمة بين إسبانيا والمغرب “وصلت إلى طريق مسدود، بعد أن اختارت الحكومة المغربية التزام الصمت إثر عودة زعيم البوليساريو إبراهيم غالي إلى الجزائر”.
ونقلت عن مصادر دبلوماسية قولها إن “الوضع الحالي خطير للغاية، لأن انعدام الثقة يسود، وبالتالي فإن أي حادثة قد يساء تفسيرها وتؤدي إلى تفاقم الأزمة”.
وأضافت أن الحكومة الإسبانية بدأت تدرس خطوات لوضع حد للتصعيد والتوتر السائد منذ أيام مع المملكة المغربية.
و من بين الخطوات، تضيف الصحيفة، التي تتم دراستها حاليا، أن يقوم أحد الوزراء الإسبان بزيارة المغرب، أو أن يتصل الملك فيليب السادس بالملك محمد السادس، ويوجه له دعوة رسمية لزيارة إسبانيا.
وشددت مصادر الصحيفة الإسبانية على أن الأولوية حاليا بالنسبة إلى الحكومة الإسبانية هي العودة إلى العلاقات الدبلوماسية الطبيعية مع المغرب، وإعطاء إشارات إيجابية قد تجعل السلطات المغربية تطوي صفحة هذا الخلاف.
9 تعليقات
نقطة البداية الصحراء مغربية
نقطة النهاية الصحراء مغربية
بعد هذا ندخل في السياسة و المعاهدات و حسن الجوار ووووو
نبقى نتكلم و نتحاور حتى نتفاهم بيننا.
لا تقه في اولاد بورقعه
عودة العلاقات إلى ما كانت عليه رهين باعتراف اسبانيا بمغربية صحراءنا
واحد ضربك ضربة كبيرة عن قصد .وكيفكر يقولك سمح لي .
كل ما قالته الخارجية المغربية في هدا الشأن فهو صحيح، فالدبلوماسية الإسبانية تتبنى سياسة النفاق أو الكيل بمكيالين.
والنتيجة هي انعدام الثقة.
فى البداية يتوجب على إسبانيا توقيف التصعيد.. والدخول فى حوار شفاف وجدى مع المغرب.. وأرى بأن إقتراح دخول عاهل إسبانيا علي الخط إمر فى غاية الأهمية.. فالجوار بين المملكتين تفرضه عدة معطيات ضاربة في التاريخ.. من أهمها حسن الجوار.. ولا يصونه إلا الحوار… ؟؟؟
لا إعادة علاقات الا باعتراف بورقعة بالصحراء المغربية ، وطرد كل مرتزقة البوليزاريو من اسبانيا ..ومن بعد نشوفو خل المشاكل الأخرى.
الأمر سهل لإعادة الأمور إلى نصابها .اولا الاعتراف بمغربية الصحراء وسيادة المغرب عليها ودون شروط . ثانيا .طرد مرتزقة البوليزاريو من التراب الاسباني ..وبعد ذالك إجراء مفاوضات لحل المشاكل وتمتين العلاقات بين البلدين..غير ذالك ( ما لا عبينش)
هل اسباني هي التي تتحكم في الأزمة
تفاعلها حين تشاء وتخففها حين تشاء
هذه إهانة للحكومة والشعب المغربي