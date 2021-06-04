تطوان …إعفاء مدير مؤسسة تعليمية عنف أستاذ

مزيان نجلاء ـ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن مديرية التعليم بتطوان أصدرت قرارا بإعفاء مدير مؤسسة تعليمية و إحالته على المجلس التأديبي، و ذلك على خلفية الشجار الذي نشب بينه و بين أستاذ بنفس المؤسسة.

و تعود هذه النازلة إلى يوم الخميس 3 يونيو، حيث تحولت مشادة كلامية بين استاذ و مدير المؤسسة إلى تشابك بالأيدي ثم تبادل الضرب حسب نفس المصدر.

مصدر نقابي أكد أن هذا التصرف يعد إخلالا خطيرا بالواجب المهني و بحسن سير المؤسسة التعليمية، مضيفا أنه من المنتظر أن تطال عقوبات تأديبية للمدير المعني بعد عرض الملف على المجلس التأديبي.

و تنويرا للرأي العام حاولت هبة بريس ربط الإتصال بالاستاذ (ع.ز) إلا أن الأخير رفض التصريح أو الخروج إعلاميا، في حين أن مصدر أكد لنا أنه قام بالإجراءات القانونية اللازمة، عشية يومه الجمعة 4 يونيو.

ذات المتحدث أكد لهبة بريس أن الضحية رفض كل محاولات الصلح التي تقوم بها أطراف مقربة مضيفا أنه أدلى عشية يومه بشهادة طبية (25 يوما).

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