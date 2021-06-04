مواقع التواصل الاجتماعي تجمد حسابات نجل نتنياهو
رئيسالوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع نجله يائير

مواقع التواصل الاجتماعي تجمد حسابات نجل نتنياهو

2021-06-04 / 9:21 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

جمدت مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى، “فيسبوك” و”تويتر” و”إنستغرام” حسابات يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد نشره دعوة للتظاهر أمام منزل أحد نواب الكنيست.

وقال نتنياهو الابن، إنه تم تجميد صفحتيه على “فيسبوك” و”إنستغرام” لمدة 24 ساعة و”تويتر” لمدة 12 ساعة بعد نشره دعوة للتظاهر أمام منزل نير أورباخ، النائب عن حزب “يمينا”.

ويسعى حزب “الليكود” الذي يقوده بنيامين نتنياهو، لاستمالة أورباخ للتصويت ضد “حكومة التغيير” التي تم تشكيلها بقيادة يائير لابيد ونفتالي بينت، والتي يعتبر “يمينا” شريكا أساسيا فيها.

ونشر يائير نتنياهو العنوان الشخصي للنائب، ما يتعارض مع قواعد “فيسبوك” و”تويتر”، حيث تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي مقل هذه المنشورات تحريضا على العنف.

ودان حزب “الليكود” تجميد حسابات نتنياهو الأصغر، معتبرا إياه “قمعا لقوى اليمين” و”رقابة سياسية”

ويأتي ذلك بعد تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في إسرائيل، تجمع بين طيف واسع من القوى السياسية من اليمين إلى اليسار، من شأنها أن تطيح بنتنياهو لأول مرة منذ 12 عاما في حال مصادقة الكنيست عليها.

وعقب الإعلان عن تشكيل الحكومة أعرب النائب أورباخ عن احتجاجه على دخول حزبه “يمينا” في ائتلاف مع القوى اليسارية، وألمح إلى أنه سيصوت ضد الحكومة الجديدة، في خطوة من شأنها إحباط المصادقة عليها.

ولكن بعد لقائه زعيم الحزب نفتالي بينت، الذي من المقرر أن يكون رئيسا للوزراء بعد المصادقة على الحكومة، بدا أن أورباخ غيّر موقفه وسحب دعواته للتصويت ضد الائتلاف.

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تعليق واحد

  1. مجرد تمثيل بين الصهاينة والمعروف عليهم منذ زمن بعيد الاخلاف بالوعد والقتل والحيل،والتحراميات ولن يجنو،من هذه،الأفعال الا النار وجهنم،يصلونها خالدين،فيها ابدا،هم،وازواجهم،ودرياتهم اليس،هذا،هو الغباء بعينه ورجله،بعض،الجهلاء،من،العرب يقولون اليهود قارين وعلماء،واثرياء، ولكن من،أعطاهم العلم اليس،الله عز وجل اليس،الله عز وجل هو،أيضا من سيذخلهم،النار مع الخلذ،فيها اذا فبماذا،نفعهم،هذا،العلم،

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