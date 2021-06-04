نقابيون يطالبون بوشارب بـ “وقف استغلال جمعية الأعمال الاجتماعية

هبة بريس ـ الرباط

طالبت النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة، بوشارب بالتدخل من اجل إيقاف ما وصفته بـ”استغلال جمعية الاعمال الاجتماعية وتوظيفها في الحملة الانتخابية مع المطالبة بفتح تحقيق في مالية الجمعية”.

وعبرت النقابة عبر رسالة مفتوحة موجهة إلى الوزيرة، عن “استغرابها الشديد من صدور مذكرة عن رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة السكنى وسياسة المدينة والمؤسسات التابعة لها يخبر من خلالها عموم الموظفين المنخرطين بتقديم طلبات الاستفادة من دور الاصطياف، وأن أخر اجل لقبول الطلبات هو 18 يونيو 2021، مما يفتح المجال لتنافس غير شريف للاستحقاقات الانتخابية المهنية التي ستجرى في غضون اواسط هذا الشهر الشيء الذي يتنافى ومبدأ تكافؤ الفرص الواجب اقراره بين جميع الفرقاء الاجتماعين “.

وأضافت الرسالة أنه “من هذا المنطلق نعلن استغرابنا التام لعدم تحرك السيدة الوزيرة لإيقاف هذا العبث خصوصا بعد الاعلان عن ميلاد مؤسسة الأعمال الاجتماعية بوزارتكم بعد المصادقة على مشروع القانون بالبرلمان بغرفتيه خلال شهر فبراير من السنة الجارية وبالتالي حلول مؤسسة الأعمال الاجتماعية بموجب هذا القانون محل جمعيات الأعمال الاجتماعية التابعة للوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة” .

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