ترامب ينتقد بشدة قرار "فيسبوك" حظر حسابه حتى 2023
دونالد ترامب

ترامب ينتقد بشدة قرار “فيسبوك” حظر حسابه حتى 2023

2021-06-04 / 8:07 مساءً
0
هبة بريس ـ وكالات

عتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن حظره لمدة عامين على موقع “فيسبوك” “يعد إهانة” للناخبين الذين صوتوا له، مجددا ادعاءه تعرض الانتخابات الرئاسية للتزوير عام 2020

وقال ترامب في بيان اليوم الجمعة: “قرار “فيسبوك” يعتبر إهانة لـ75 مليون شخص سجلوا الأرقام القياسية، بالإضافة إلى كثيرين آخرين، صوتوا لنا في الانتخابات الرئاسية المزورة لعام 2020″.

وأضاف: “لا ينبغي السماح لهم بالإفلات من هذه الرقابة والإسكات، وفي النهاية، سنفوز. بلدنا لا يمكنه تحمل هذه الإساءات بعد الآن”.

وكان موقع “فيسبوك” أعلنت في وقت سابق من اليوم أن حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيستمر حتى 7 يناير2023.

وكانت حسابات ترامب على “فيسبوك” و”إنستغرام” و”سناب تشات” قد علقت لأجل غير مسمى بسبب “التحريض على العنف” إثر أعمال شغب قام بها أنصاره في السادس من يناير في مبنى الكونغرس الأمريكي، وأرسل “فيسبوك” ملف تعليق حساب ترامب إلى مجلسه المستقل للرقابة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مواقع التواصل الاجتماعي تجمد حسابات نجل نتنياهو

مواقع التواصل الاجتماعي تجمد حسابات نجل نتنياهو

2021-06-04 / 9:21 مساءً
Photo of فيسبوك تحظر ترامب لعامين

فيسبوك تحظر ترامب لعامين

2021-06-04 / 7:09 مساءً
Photo of مصرع 9 عمال أثناء إصلاحهم لسكة حديد في الصين

مصرع 9 عمال أثناء إصلاحهم لسكة حديد في الصين

2021-06-04 / 6:47 مساءً
Photo of بوتين: لم نسجل أي حالات وفاة بعد التطعيم باللقاح الروسي

بوتين: لم نسجل أي حالات وفاة بعد التطعيم باللقاح…

2021-06-04 / 1:48 مساءً
Photo of السودان… مقتل شرطي في محاولات لتفريق المتظاهرين

السودان… مقتل شرطي في محاولات لتفريق المتظاهرين

2021-06-03 / 9:36 مساءً
Photo of الجزائر.. العسكر يشتري السلم الاجتماعي بزيادة هزيلة في الحد الأدنى للأجور

الجزائر.. العسكر يشتري السلم الاجتماعي بزيادة هزيلة في الحد…

2021-06-03 / 8:43 مساءً
Photo of النرويج تستدعي مسؤولا أمريكيا رفيعا على خلفية قضية تجسس

النرويج تستدعي مسؤولا أمريكيا رفيعا على خلفية قضية تجسس

2021-06-03 / 7:50 مساءً
Photo of “عبوة ناسفة” في طائرة قادمة من تشاد تستنفر الأمن الفرنسي

“عبوة ناسفة” في طائرة قادمة من تشاد تستنفر الأمن…

2021-06-03 / 6:40 مساءً
Photo of فرنسا.. محاكمة 13 شخصا بتهمة التنمر وتهديد مراهقة انتقدت الإسلام

فرنسا.. محاكمة 13 شخصا بتهمة التنمر وتهديد مراهقة انتقدت…

2021-06-03 / 3:27 مساءً
Photo of صحف إسبانية: الطائرة التي نقلت غالي بلغت كلفتها 550 ألف دولار

صحف إسبانية: الطائرة التي نقلت غالي بلغت كلفتها 550…

2021-06-03 / 12:13 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق