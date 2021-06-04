مشاهد الإخلال بالحياء لـ “روتيني اليومي ” تصل البرلمان

هبة بريس ـ الرباط

وجّه فريق حزب العدالة و التنمية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل محمد بن عبد القادر، حول ما أسماه الإخلال العلني بالحياء وانتهاك الآداب على مواقع التواصل الاجتماعي.

السؤال الذي وجهته النائبة فوزي زيزي أمينة قال أن “ظاهرة غريبة انتشرت على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وهدفها الأساسي الإخلال العلني بالحياء، وانتهاك الآداب و نشر الرذيلة بكل أنواعها”.

واعتبرت البرلمانية، أن “هذا الأمر شاذ وله تبعات خطيرة على الناشئة التي أصبحت دائمة الاتصال بمواقع التواصل الاجتماعي، ويؤثر سلبا على فئة عريضة من المراهقين والمراهقات و الذين يمرون من مرحلة حساسة جدا تتكون فيها قناعاتهم”.

وذكرت فوزي زيزي أن “القانون الجنائي يجرم الإخلال العلني بالحياء في المادة 483 منه، ويعاقب على هذا الأمر بعقوبة حبسية من شهر واحد إلى سنتين”.

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