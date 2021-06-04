فيسبوك تحظر ترامب لعامين
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فيسبوك تحظر ترامب لعامين

2021-06-04 / 7:09 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أعلنت شركة فيسبوك حظر حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من منصتها لمدة عامين، على خلفية تعليقاته التي “حرضت” على العنف في أعقاب أحداث الكابيتول في السادس من يناير الماضي.

وقالت الشركة في مدونة نشرت على موقعها الرسمي، الجمعة، إن حساب ترامب لن يعود حتى يتم التأكد من أنه “لا يمثل خطرا على السلامة العامة”.

وندد ترامب بقرار فيسبوك إغلاق حسابه، وقال إنه يعتبر القرار “إهانة” لـ75 مليون ناخب.

وأشارت فيسبوك إلى أن قرارها اتخذ بناء على سياستها الجديدة المتعلقة بسلوك الشخصيات العامة خلال فترات العنف أو الاضطرابات.

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